Растратило ли Федеральное агентство по трудоустройству деньги на курсы немецкого языка впустую?

31.03.2017 11:04 · 0 комментариев

Может быть, что Федеральное агентство по трудоустройству (Bundesagentur für Arbeit (BA)) впустую потратило миллионы евро на курсах немецкого языка для беженцев. При проверке так называемых курсов начального уровня, организованных в разгар кризиса беженцев в конце 2015 года, было установлено, что из выделенных для этого 400 миллионов евро «большая часть использованных средств де-факто ушла в пустоту», сообщает канал NDR, ссылаясь на отчет о проверке.

Ревизоры обвиняют Федеральное агентство по трудоустройству в том, что не были приняты «достаточные меры», чтобы структурированно проверить успешность курсов. Серьёзная оценка не удалась, так как на курсах немецкого языка не нужно было вести списки посещаемости. Также из-за плохого качества учебного материала и недостаточного оборудования на курсах было «отмечено уменьшение количества участников вплоть до закрытия курсов».

Кроме того, агентство по трудоустройству оплачивало курсы языка также и для детей в возрасте от 0 до 13 лет, хотя эта мера была разработана как «активная поддержка рынка труда». В списках регистрации были обнаружены даже младенцы. Федеральное агентство оправдывало ситуацию быстрым введением курсов из-за кризиса беженцев.

беженцы, курсы, немецкий язык, обучение