Бундесвер причастен к разрушительному авиаудару в Сирии

31.03.2017 11:02   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя GermanMilitaryPower, YouTube

Видеокадр пользователя GermanMilitaryPower, YouTube

Бундесвер предоставил разведывательные снимки для разрушительного авианалета коалиции в Сирии. По данным сирийского Центра защиты прав человека, 20 марта во время бомбардировки бывшей школы в Аль-Мансуре (al-Mansoura) погибло около 33 гражданских лиц.

Об этом сообщили NDR, WDR и «Süddeutsche Zeitung». За день до нападения самолёты Бундесвера сфотографировали комплекс зданий к западу от города Ракка (Rakka) и передали их международной коалиции. По информации агентства dpa, снимки были сделаны 19 марта. Через день последовал налёт. Через три дня после разрушительного удара немецкие снова поднялись в воздух, чтобы задокументировать разрушения.

Министерство обороны (Verteidigungsministerium) сообщило представителям Комитета обороны Бундестага (Verteidigungsausschuss des Bundestag) об инциденте на секретном заседании в среду, 29.03.2017. Инцидент, по-видимому, считается настолько серьёзным, что членам Комитета обороны пришлось в первый раз в этом законодательном периоде сдать свои мобильные телефоны перед встречей.

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