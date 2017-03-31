Из Нюрнберга в Берлин за три часа

31.03.2017 11:01 · 0 комментариев

С 10 декабря пассажиры смогут добраться из Нюрнберга до немецкой столицы на поезде ICE-Sprinter всего за два часа и 50 минут. Тогда будет введена в эксплуатацию новая высокоскоростная линия до Берлина. До тех пор, однако, железной дороге предстоит еще многое сделать. 83-километровый участок между городами Нюрнберг и Маркт-Эбенсфельд, округ Лихтенфельс (Lichtenfels), расширяется на две колеи и электрифицируется. Выполнена только часть, до декабря, по крайней мере, половина расстояния должна иметь четыре колеи. Остальные работы займут несколько лет.

Полностью новой является трасса между Эбенсфельдом и Эрфуртом. В сентябре 2016 года железная дорога отметила закрытие разрыва. Участок длиной 107 км проходит по баварской территории, а затем через Тюрингский лес. Строительство было очень дорогим: рельсы проходят через 22 туннеля (41 километр) и 29 путепроводов (12,3 км). В будущем поезда ICE будут развивать скорость до 300 километров в час. С октября проходят испытания.

Если не будет происходить никаких сбоев на электролинии или других инцидентов, то в будущем поездка из Нюрнберга в Берлин в обычном ICE займёт три часа и десять минут вместо нынешних четырех часов и 45 минут. Быстрее, в течение двух часов и 50 минут, можно доехать на поезде Sprinter. Жители Мюнхена смогут добраться до столицы на поезде Sprinter в течение трех часов и 55 минут, а в обычном ICE примерно за четыре часа и 20 минут. До сих пор поездка занимает около шести часов.

ICE-Sprinter, Берлин, железная дорога, нюрнберг