Две немецкие фирмы заинтересовались строительством стены в США

31.03.2017 11:00 · 0 комментариев

Название традиционной семейной компании Bauer AG из баварского города Шробенхаузен (Schrobenhausen) находится в списке фирм, заинтересованных в тендере на строительство стены, с помощью которой американский президент Дональд Трамп хочет воспрепятствовать незаконному проникновению мексиканских иммигрантов. В четверг, 30.03.2017, предприятие Bauer AG выступило с опровержением относительно того, что оно хочет принять участие в строительстве стены.

Среди примерно 700 компаний, которые желают участвовать в официальном тендере на получение миллиардного проекта, находится также мюнхенское архитекторское бюро Leupold Brown Goldbach. Партнер бюро Вили Браун (Wily Brown) из офиса в Бостоне говорит, что фирма не собирается участвовать в строительстве, чтобы получить прибыль. Она только собирается строить бизнес в США: «Мы хотим понять, что там происходит».

Немецкие фирмы вступают на неустойчивую почву, когда дело доходит до стены Трампа. Бетонная стена, которая отделяет людей и семьи друг от друга и ограничивает свободу передвижения, пользуется в Германии плохой славой. Тот, кто хочет в этом участвовать, должен считаться с критическими вопросами.

Мексика, стена, строительство, США