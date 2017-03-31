Встреча на Мальте: Меркель хвалит Турцию

31.03.2017 10:59   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Канцлер Ангела выступила в защиту соглашения о беженцах с Анкарой. Как сказала Меркель на заседании Европейской народной партии на Мальте в четверг, 30.03.2017, заключение договора с Турцией было правильным.

Кроме того, Меркель похвалила эту страну, потому что, «несмотря на всю критику», адресованную в эти дни Турции, страна помогла, по крайней мере, трём миллионам людей, ищущих защиту. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Европа из-за Брексита и конфликтов в мире, Меркель призвала к открытию союза государств.

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев   Апр »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Anzeige

Присоединяйся!