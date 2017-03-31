Встреча на Мальте: Меркель хвалит Турцию
31.03.2017 10:59 · 0 комментариев
Канцлер Ангела Меркель выступила в защиту соглашения о беженцах с Анкарой. Как сказала Меркель на заседании Европейской народной партии на Мальте в четверг, 30.03.2017, заключение договора с Турцией было правильным.
Кроме того, Меркель похвалила эту страну, потому что, «несмотря на всю критику», адресованную в эти дни Турции, страна помогла, по крайней мере, трём миллионам людей, ищущих защиту. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Европа из-за Брексита и конфликтов в мире, Меркель призвала к открытию союза государств.
Теги:
Анкара, беженцы, Мальта, Меркель, Турция
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