Заправки Aral переоборудуются: продукты питания по цене супермаркета Rewe

31.03.2017 10:57 · 0 комментариев

Заправки Aral предлагают продукты питания Rewe. Эти продукты можно приобрести уже на 60 таких заправках. К концу 2017 года планируется преобразовать 250 заправок по всей Германии в новые магазины Rewe-To-Go-Shop. Так как Aral и Rewe происходят из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, именно тут первые автозаправочные станции переоборудованы в новые магазины Rewe. В Нижней Саксонии тоже уже есть две такие автозаправочные станции.

В дополнении к горячим и холодным готовым блюдам, таким как курица, шницель или супы, в новых магазинах Rewe-To-Go-Shop имеются также фрукты, салаты, овощи и десерты. Кроме того, на полках магазинов находятся товары первоочередной необходимости: свежее мясо, крупы, паштеты, пасты, соусы, консервы или сладости. В зависимости от размера заправочной станции в магазинах Rewe предлагается до 1200 наименований.

Кроме того, эти товары дешевле для клиентов автозаправочных станций: цены варьируются между АЗС и супермаркетом. Многие из них основаны скорее на ценообразовании в торговле продуктами питания. Так, в магазинах-заправках 500 граммов кофе продаётся по цене 5,99 евро, яблоко за 50 центов или готовый салат за 2,95 евро.

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