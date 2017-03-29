Работники берлинских аэропортов достигли соглашения по тарифному спору

29.03.2017 10:20 · 0 комментариев

Тарифный спор, из-за которого в середине марта на несколько дней оказалась парализована работа берлинских воздушных гаваней Тегель и Шенефельд, улажен. Об этом сообщил профсоюз Verdi («Верди»), представлявший интересы работников аэропортов, сообщает ТАСС.

Профсоюз добивался увеличения зарплаты примерно для 2 тыс. сотрудников наземных служб — тех, кто, в частности, обеспечивает посадку на рейс, оформляет багаж, регистрирует пассажиров. Их почасовое жалованье, согласно достигнутым договоренностям, вырастет в среднем на 1,9 евро до 12 евро к 2019 году.

Стачка в Тегеле и Шенефельде продлилась три дня, было отменено более 1 тыс. рейсов. Ряд авиакомпаний переносили вылеты в ближайший к Берлину международный аэропорт Дрездена.

www.rzd-partner.ru

аэропорт, заработная плата, наземные службы, Тегель, Шенефельд