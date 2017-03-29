Немецкие политики вновь заговорили о бойкоте чемпионата мира по футболу в России

29.03.2017 10:18 · 0 комментариев

Немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщает Handelsblatt.com. В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

Ранее некоторые иностранные политики уже призывали к бойкоту чемпионата мира в России. Также экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил агентству «Р-Спорт», что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира-2018 в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в декабре заявлял, что бойкот или лишение чемпионатов мира России не решит проблем. В марте генеральный секретарь организации Фатма Самура сообщила, что не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать чемпионат мира-2018 у России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

www.footballtop.ru

байкот, Россия, спорт, футбол, чемпионат мира