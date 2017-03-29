В Мюнхене скончалась актриса Кристина Кауфманн

29.03.2017 10:17 · 0 комментариев

Скончалась известная киноактриса Кристина Кауфманн, передает агентство Associated Press (AP). Артистка, родившаяся в Австрии в 1945 году, прославилась после съемок в Голливуде. Как стало известно, Кауфманн умерла на 73-м году жизни. В последнее время актриса проходила курс лечения — ранее у нее была диагностирована лейкемия.

Отец Кристины Кауфманн был немцем, а мать француженкой. Вместе с тем, как рассказывала сама актриса, одна из ее прабабушек являлась черкешенкой.

Кинодебют состоялся, когда будущей звезде было лишь семь лет. В то время семья актрисы проживала в Мюнхене. Позже Кристина Кауфманн продолжила активно сниматься в кино как в Германии, так и Италии.

Широкой известностью актриса начала пользоваться после участия в ленте «Безжалостный город» (Town Without Pity), которая вышла на экраны в 1961 году. Вместе с Кристиной Кауфманн в фильме сыграл голливудский киноартист Майкл Дуглас.

Годом позже была снята американская экранизация повести Николая Гоголя, где Кауфманн предстала в образе польской принцессы. На съемках «Тараса Бульбы» она познакомилась с Тони Кертисом, который позже стал ее супругом.

www.internovosti.ru

актриса, Кристина Кауфманн