Во Фридланде неизвестные мужчины ограбили супермаркет

29.03.2017 10:23 · 0 комментариев

Для сотрудников супермаркета во Фридланде (Friedland) это был кошмар: двое неизвестных мужчин напали на супермаркет и ограбили его на несколько тысяч евро. Об этом было объявлено управлением полиции Нойбранденбурга (Neubrandenburg).

В субботу вечером, 25.03.2017, после закрытия супермаркета грабители, применив физическое насилие, оттеснили обратно в магазин трех сотрудниц и вынудили их отдать деньги. После этого они заперли женщин в офисе и надели на них наручники.

Однако женщинам удалось сделать экстренный вызов. Когда прибыла полиция, преступники уже сбежали. Объявленный массовый розыск пока не принёс результатов.

Friedland, ограбление, супермаркет