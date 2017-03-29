Во Фридланде неизвестные мужчины ограбили супермаркет

29.03.2017 10:23   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Для сотрудников супермаркета во Фридланде () это был кошмар: двое неизвестных мужчин напали на и ограбили его на несколько тысяч евро. Об этом было объявлено управлением полиции Нойбранденбурга (Neubrandenburg).

В субботу вечером, 25.03.2017, после закрытия супермаркета грабители, применив физическое насилие, оттеснили обратно в магазин трех сотрудниц и вынудили их отдать деньги. После этого они заперли женщин в офисе и надели на них наручники.

Однако женщинам удалось сделать экстренный вызов. Когда прибыла полиция, преступники уже сбежали. Объявленный массовый розыск пока не принёс результатов.

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