Эксперт: «Немецкая социальная система выдержит один миллион иммигрантов»

29.03.2017 10:16   ·   0 комментариев

Lars Feld. Видеокадр пользователя INSMBerlin, YouTube

. Видеокадр пользователя INSMBerlin, YouTube

Немецкая система социального обеспечения выдержит больше иммигрантов, чем утверждают критики. Об этом говорит экономический эксперт Ларс Фельд (Lars Feld). Учитывая нынешнюю хорошую экономическую конъюнктуру, можно выдержать также дополнительные миллиардные расходы.

Экономист Ларс Фельд опровергает убеждение, что Германия не может справиться с приёмом большого числа беженцев. Немецкая социальная система выдержит «миллион иммигрантов и стремится интегрировать их в рынок труда».

То, что эти люди до сих пор не учитываются в социальной системе, и что это будет сделано быстро, звучит более угрожающим образом, чем есть на самом деле. Дополнительные расходы составят в этом году примерно десять миллиардов евро.

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