Необычное исследование показывает: жители Германии считают Трампа ужасным

29.03.2017 10:15 · 0 комментариев

Опрос фирмы YouGov был направлен на то, чтобы выяснить, как жители Германии видят нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и других ведущих политиков. Институт также опрашивал, как граждане воспринимают личность политика Трампа. Ответы затем были проанализированы в соответствии с так называемой личностной моделью «Большая пятерка» («Big Five»). Модель описывает личность в пяти измерениях, таких как открытость и невротизация.

Результат: респонденты классифицируют Трампа как экстраверта, невротического человека, менее уживчивого и менее добросовестного. Наиболее часто упоминались отрицательные характеристики: 77 процентов считают Трампа «вздорным». Как указали 57 процентов, его «легко вывести из себя». 53 процента считают Трампа «неорганизованным». Однако лишь абсолютное меньшинство приписывает ему сострадание (два процента) и надежность (пять процентов).

Совершенно по-другому респонденты оценили двух немецких политиков: канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат от СДПГ на пост канцлера Мартин Шульц воспринимаются как добросовестные, дружелюбные и менее невротичные, чем Трамп. Меркель наделяют большой самодисциплиной, спокойствием и благоразумием. С Шульцем респонденты связывают энтузиазм, открытость и надежность.

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