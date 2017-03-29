Всему миру нравится бренд «Сделано в Германии»

29.03.2017 10:14 · 0 комментариев

Дональду Трампу с его кампанией «Америка прежде всего» («Amerika zuerst») еще предстоит пройти долгий путь. Поскольку бренд «Сделано в США« («Made in USA»), как видно по результатам масштабного исследования, убеждает потребителей лишь в умеренной степени. Но это не относится к товарам из Германии и ЕС.

«Сделано в Германии» («Made in Germany») является самым популярным брендом в мире. Результаты глобального исследования, которыми располагает издание «Spiegel», показывают, что бренд «Сделано в США» находится в рейтинге далеко позади. Таковы данные опроса, проведенного статистическим порталом Statista совместно с фирмой по исследованию рынка Dalia Research в 52 странах мира.

На втором и третьем месте следуют бренды «Сделано в Швейцарии» («Made in Switzerland») и «Сделано в ЕС» («Made in EU»). Соединенные Штаты занимают только восьмое место, позади Великобритании и Канады, но опережая Финляндию и Норвегию.

Согласно сообщениям СМИ, данные оценивались с учётом объёма импорта, так что, например, мнение американских потребителей оказывало большее влияние, чем мнение респондентов в Перу. Германия лидирует среди респондентов особенно в категориях «качество» и «стандарты безопасности».

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