В Германии открыли памятник жертвам крушения самолета Germanwings

28.03.2017 11:38 · 0 комментариев

Спустя два года после крушения рейса 4U9525 лоукостера Germanwings в ходе памятной церемонии, прошедшей в Альпах в честь погибших, был представлен созданный специально к траурной дате памятник.

Прошло два года с момента авиакатастрофы, унесшей жизни 144 пассажиров и шести членов экипажа. Второй пилот лайнера аэробус А320 умышленно направил самолет в склон горы.

В Верне в присутствии около 500 человек, членов семей погибших, прибывших со всего мира, прошла траурная церемония в память о трагедии. В ходе мероприятия был представлен памятник, созданный по случаю годовщины авиакатастрофы. Получившее название Sonnenkugel («солнечный шар») произведение немецкого художника Юргена Батшайдера родственникам погибших представил генеральный директор авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор.

Памятная скульптура представляет собой золотой шар диаметром 5 метров, состоящий из 149 отдельных элементов. Внутри конструкции находится цилиндр, содержащий в свою очередь деревянные полые шары, внутри которых родственники погибших могут поместить памятные вещи.

По словам руководства Lufthansa, как только позволят метеорологические условия, скульптура будет доставлена непосредственно на место крушения самолета. Доступ к этой территории будет закрыт для широкой публики, однако, увидеть памятник сможет каждый со специальной смотровой площадки, сооруженной авиаперевозчиком в прошлом году на вершине Коль де Марьо.

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