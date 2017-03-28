Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине
28.03.2017 11:33 · 0 комментариев
Инцидент произошел в воскресенье днем, 26 марта, во время проведения весенней велогонки в районе Ванзе. Легковой автомобиль протаранил группу велосипедистов в столице Германии, сообщает газета Berliner Morgenpost.
По данным издания, в результате ДТП пострадали не менее 4-х человек (трое велосипедистов и один из судей).
Местные власти считают, что ДТП с участием автомобиля и велосипедистов не является терактом.
Теги:
автомобиль, Берлин, велогонка, велосипедисты, происшествие
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.