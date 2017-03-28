Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине

28.03.2017 11:33   ·   0 комментариев

© Hieronymus Ukkel - Fotolia.com

© Hieronymus Ukkel — Fotolia.com

Инцидент произошел в воскресенье днем, 26 марта, во время проведения весенней велогонки в районе Ванзе. Легковой протаранил группу велосипедистов в столице Германии, сообщает газета Berliner Morgenpost.

По данным издания, в результате ДТП пострадали не менее 4-х человек (трое велосипедистов и один из судей).

Местные власти считают, что ДТП с участием автомобиля и велосипедистов не является терактом.

www.euromag.ru

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