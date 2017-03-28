ФРГ реабилитирует 50 000 геев

28.03.2017 11:27 · 0 комментариев

Правительство Германии одобрило законопроект о реабилитации гомосексуалистов, осуждённых после Второй мировой войны в соответствии с параграфом 175 Уголовного кодекса ФРГ.

Как сообщает Deutsche Welle, согласно документу, осуждённые будут полностью реабилитированы, а также получат единовременную выплату в размере €3 тысяч, и по €1,5 тысяче за каждый год, проведённый в тюрьме.

«Реабилитация людей, осуждённых исключительно из-за их гомосексуальности, давно назрела. Их преследовали, наказывали и оскорбляли власти ФРГ только из-за их любви к другим мужчинам, их определения своей идентичности», — заявил министр юстиции Хайко Маас.

В настоящее время на территории Германии проживает порядка 5 тысяч, осуждённых в период с 1949 по 1994 годы, после чего параграф о запрете гомосексуальных связей был полностью изъят из Уголовного кодекса Германии.

Всего же порядка 54 тысяч человек были осуждены по данной статье.

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