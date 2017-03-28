За избиение вора до смерти менеджер супермаркета приговорён к тюремному заключению

28.03.2017 11:03 · 0 комментариев

Из-за смертельного самосуда по отношению к вору, пойманному с поличным, менеджер одного из берлинских супермаркетов был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Берлинский земельный суд признал 29-летнего менеджера виновным в нанесении телесных повреждений со смертельным исходом.

В приговоре суда указано, что менеджер нанёс уже травмированному вору тяжелый удар. Этот удар является одной из причин смерти 34-летнего потерпевшего, постигшей его через несколько дней после нападения. Обвиняемый нанёс ему удар в лицо перчаткой с кварцевым песком.

Руководитель филиала супермаркета в округе Лихтенберг (Lichtenberg) поймал в сентябре 2016 года бездомного мужчину во время кражи бутылки бренди, привел в заднюю комнату и избил. 34-летний бездомный умер через три дня от последствий черепно-мозговой травмы. В ходе судового процесса оспаривался вопрос о том, был ли удар обвиняемого причиной смерти бездомной жертвы.

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