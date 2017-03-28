Немецкие пивовары отмечают рекордный год

28.03.2017 11:01 · 0 комментариев

Жители Германии пьют все меньше и меньше пива, но количество пивоваренных заводов растёт. В прошлом году добавилось 16 пивоваренных заводов, в целом в настоящее время по всей стране насчитывается 1408 пивоварен, более чем когда-либо с момента объединения Германии.

Как сообщила Немецкая ассоциация пивоваров (der Deutsche Brauer-Bund) в Берлине, к 2020 году может быть превышена отметка1500. Таким образом, проявляется тенденция к малым специальным пивоварням, которые предлагают среди других и ароматизированное пиво. Пивоваренная промышленность переживает ренессанс, говорит генеральный менеджер ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле (Holger Eichele). Потребители никогда не имели такого большого выбора, как сейчас.

При этом даже на больших пивоварнях растет диапазон вкусов, например, пивные смеси с наполнителями от бузины до грейпфрута. Тем не менее, более половины всех продаж пива по-прежнему составляет Pils.

Однако в прошлом году жители Германии выпили 79,0 миллионов гектолитров, что меньше, чем когда-либо. Устойчивый общий объем производства 95,8 млн. гектолитров, в том числе безалкогольных сортов, обеспечивается в основном ростом экспорта пивоваров. Германия является четвертым по величине производителем пива в мире – после Китая, США и Бразилии.

пиво, пивовары