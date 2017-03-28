Из берлинского музея украдена 100-килограммовая золотая монета

28.03.2017 10:59 · 0 комментариев

В Берлине взломщики украли в понедельник утром, 27.03.2017, из музей Боде (Bode-Museum) золотую монету стоимостью около одного миллиона канадских долларов (около 690 000 евро). Материальная ценность золотой монеты составляет около 3,7 миллионов евро.

Как сообщила полиция, воры проникли в здание с помощью лестницы от соседних колей S-Bahn. В настоящее время предметом полицейского расследования является то, как преступникам удалось обойти систему сигнализации и унести добычу.

Как сообщила полиция, украденная монета весит около ста килограммов, её диаметр составляет 53 сантиметра, а толщина – 3 сантиметра. Кража со взломом произошла, в соответствии с данными полиции, примерно в 03 часа 30 минут. Ценный экспонат находился в музее на правах аренды.

После обнаружения лестницы на колеях S-Bahn следователи остановили железнодорожное движение. Поезда не ходили около двух часов. Музей Боде расположен на острове музеев в Берлине в районе Митте (Mitte). В числе прочего там размещается и собрание монет.

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