Из берлинского музея украдена 100-килограммовая золотая монета

28.03.2017 10:59   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

В Берлине взломщики украли в понедельник утром, 27.03.2017, из музей Боде () золотую монету стоимостью около одного миллиона канадских долларов (около 690 000 евро). Материальная ценность золотой монеты составляет около 3,7 миллионов евро.

Как сообщила полиция, воры проникли в здание с помощью лестницы от соседних колей S-Bahn. В настоящее время предметом полицейского расследования является то, как преступникам удалось обойти систему сигнализации и унести добычу.

Как сообщила полиция, украденная весит около ста килограммов, её диаметр составляет 53 сантиметра, а толщина – 3 сантиметра. Кража со взломом произошла, в соответствии с данными полиции, примерно в 03 часа 30 минут. Ценный экспонат находился в музее на правах аренды.

После обнаружения лестницы на колеях S-Bahn следователи остановили железнодорожное движение. Поезда не ходили около двух часов. Музей Боде расположен на острове музеев в Берлине в районе Митте (Mitte). В числе прочего там размещается и собрание монет.

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