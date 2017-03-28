Предоставление убежища зависит от федеральной земли

28.03.2017 10:58 · 0 комментариев

Вопрос о том, будет ли признано беженцем лицо, ищущее убежища, очевидно, зависит не только от причины его бегства, но в значительной степени и от того, где в Германии подается заявление. Это следует из исследования, проведенного в Университете Констанц (Universität Konstanz). Согласно полученным данным, несмотря на единые правила, на самом деле существуют иногда значительные различия между квотами признания беженцев в отдельных федеральных землях. Лидерами в период с 2010 по 2015 годы были Заарланд (69 процентов) и Бремен (55,7 процентов). Самые низкие показатели в Саксонии (26,9 процентов) и Берлине (24,6 процентов).

Исследователи также рассмотрели, существует ли связь между различиями в квотах беженцев из определённых стран происхождения в различных федеральных землях. Действительно, согласно исследованию, среди беженцев из Сирии наблюдаются относительно сбалансированные квоты признания. Большие различия, однако, существуют среди беженцев из Ирака и Афганистана. Так, 75,5 процентов заявлений о предоставлении убежища из Ирака были признаны в Нижней Саксонии, в отличие от Саксонии-Ангальт, где таких было только 37,5 процентов. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия уровень признания беженцев из Афганистана составляет 34,4 процента, а в Бранденбурге только десять процентов.

Исследователи установили связь между различными квотами признания и социально-экономическими характеристиками федеральных земель. Так, квота признаний беженцами в федеральных землях с более высокой населенностью или с относительно низким уровнем безработицы выше, чем в федеральных землях с меньшим количеством населения или относительно высокой безработицей. Особенно низкий уровень признания, по данным исследования, в тех федеральных странах, где было зарегистрировано относительно большое количество нападений на почве ксенофобии.

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