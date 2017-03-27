Новое насилие на Александерплатц: женщина получила тяжёлые травмы

27.03.2017 10:36 · 0 комментариев

На площади Александерплац в Берлине снова появилась жертва грубого насилия. В воскресенье утром, 26.03.2017, как сообщает полиция, в больницу для стационарного лечения была доставлена женщина с серьезными травмами головы и лица. Ее состояние стабильно.

Что именно произошло с женщиной, утром было ещё неясно, так что расследование преступления продолжается. Пожарные и полицейские были вызваны около 4:50 из-за травмированной на улицу Panoramastraße возле площади Александерплац. Там постоянно происходят акты насилия.

Согласно информации «BZ», это преступление было совершено двумя мужчинами, очень высокими и сильными. Поиски мужчин пока не увенчались успехом.

Александерплац, Берлин, нападение, насилие