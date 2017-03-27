Психически больной захватил в Хёкстере микроавтобус с водителем

27.03.2017 10:35 · 0 комментариев

В Хёкстере (Höxter) психически больной мужчина похитил автобус и в течение нескольких часов ездил по округу с водителем в качестве заложника. 46-летний мужчина захватил микроавтобус в пятницу вечером, 24.03.2017. Об этом в субботу, 25.03.2017, сообщила полиция Билефельда (Bielefeld).

Другой пассажир во время короткой остановки смог сбежать из автобуса. Спецподразделение полиции преследовало автобус около трёх часов в течение всей его поездки по Хёкстеру.

Наконец, мужчину удалось задержать на стоянке, когда он остановился, чтобы сходить в туалет. Во время ареста никто не пострадал. В микроавтобусе сотрудники милиции обнаружили несколько ножей подозреваемого. По предварительным результатам, 46-летний задержанный является психически больным, употребляет алкоголь и принимает наркотики.

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