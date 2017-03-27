Иванка Трамп планирует образовательный визит в Германию

27.03.2017 10:33 · 0 комментариев

Иванка Трамп вскоре может совершить официальную поездку в Германию. Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон на прошлой неделе представители бизнеса пригласили дочь президента США познакомиться с профессионально-техническими учебными центрами в Федеративной Республике. Меркель поддержала предложение.

Обе женщины пообщались, когда представители немецкой промышленности представляли в Вашингтоне в ходе визита канцлера систему дуального профессионального образования. Иванка Трамп считается важным советником своего отца. В составе правительственной команды президента она принимает участие в подготовке к саммиту G-20 в июле в Гамбурге.

На встрече 20 крупнейших экономически развитых стран в мире речь будет также идти о вопросах образования и содействия занятости женщин. В федеральном правительстве надеются оказать через Иванку Трамп влияние на американскую политику.

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