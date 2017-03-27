Эксперты назвали причины несчастных случаев с аккумуляторами в Германии

27.03.2017 10:32   ·   0 комментариев

© djama - Fotolia.com

© djama — Fotolia.com

Количество электронных устройств с аккумуляторами растет, но одновременно в Германии и по всему миру увеличивается количество несчастных случаев, связанных с перегреванием аккумуляторов. Институт по предупреждению ущерба и исследований ущерба государственных страховщиков (Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer (IFS)) учитывает при этом ущерб от возгорания, который оценен в последние годы для Германии.

Только в 2015 году по всему миру было продано около пяти миллиардов аккумуляторов для мобильных телефонов, ноутбуков, беспилотных летательных аппаратов и инструментов. Причиной несчастных случаев из-за перегретых аккумуляторов являются ошибки при зарядке, слишком высокие или низкие температуры, или даже плохое производство, как указывает TÜV Rheinland. Основной проблемы с технологией, по мнению экспертов, нет – так же, как нет реалистичной альтернативы этому типу аккумуляторов.

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