Пенсионеры являются самой большой группой избирателей

27.03.2017 10:30 · 0 комментариев

На следующих выборах в Бундестаг пенсионеры в первый раз будут составлять самую большую группу избирателей: 36,1 процента избирателей будет осенью 2017 года в возрасте старше 60 лет. Согласно расчету Генеральной ассоциации немецких страховщиков (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), которым располагает медиа-группа Funke, группа избирателей в возрасте от 40 до 60 лет составит лишь 34,7 процента, а моложе 40 лет – до 29,3 процентов. Основой для расчетов являются данные Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt) в Висбадене (Wiesbaden).

Поэтому, в соответствии с заявлением инициативы «Жить на семь лет дольше» («7 Jahre länger leben»), на исход выборов в Бундестаг 2017 года пенсионеры повлияют так сильно, как ни на какие другие прежние выборы. К тому же, влияние пенсионеров будет даже больше, чем их доля в электорате. Можно быть уверенным, что пожилые люди, как правило, чаще ходят на выборы, чем молодые. На выборах в 2013 году голосовали меньше, чем две трети избирателей в возрасте до 40 лет. В возрастной категории старше 60 лет таких было более трех четвертей.

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