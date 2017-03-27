Переход на летнее время

27.03.2017 10:28 · 0 комментариев

В эти выходные часы снова перевели на один час назад.

Это означает не только на один час меньше сна, но и возвращение старой дискуссии о преимуществах и недостатках изменения времени. Появляются попытки отменить изменения времени. Так, Балеарские острова (Майорка, Ибица и другие) хотят остаться с этого года в летнем времени. Их аргумент: экономию электроэнергии даёт исключительно летнее время. Турция как страна, не входящая в ЕС, уже приняла решение в сентябре прошлого года оставить летнее время.

В Германии тоже есть стремление отменить переход на другое время и остаться в одном времени. Переход на летнее время был введен в Федеративной Республике 1980-х гг. Некоторые негативные последствия этого хорошо известны: увеличение числа аварий на утро после того, как произведено изменение времени; пропущенные авиарейсы и опоздания на поезда; дети, которые, по крайней мере, неделю после изменения времени ходят сонные, потому что они на самом деле должны были спать дольше. Кроме того, в значительной степени увеличивается количество посещений врача, спрос на психотропные препараты, а также значительно больше людей, чем обычно, жалуются на бессонницу.

Переход на другое время сейчас не приводит к экономии. Домохозяйства даже сэкономили бы немного энергии при круглогодичном летнем времени. Это можно легко объяснить: домохозяйства потребляют больше всего электроэнергии в вечернее время (после рабочего дня). С макроэкономической точки зрения, многое действительно говорит в пользу нового регулирования, за систему без перевода времени, лучше всего с круглогодичным летним временем.

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