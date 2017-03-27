Меркель на юбилейном саммите ЕС: «Мы должны лучше защищать внешние границы»

27.03.2017 10:26 · 0 комментариев

На юбилейном саммите в Риме, где ЕС отмечает свое 60-летие, канцлер Ангела Меркель (ХДС) подчеркнула необходимость безопасной и сильной Европы. «Мы хотим безопасной Европы, защищенной Европы, экономически сильной Европы, мы должны лучше защищать наши внешние границы», сказала Меркель в субботу, 25.03.2017, в Риме. Она отстаивала свою концепцию Европы разных скоростей.

Главы государств и правительств 27 оставшихся стран ЕС собрались в субботу, 25.03.2017, в Риме в память об учредительных договорах, которые были подписаны там 60 лет назад. Канцлер признала ошибки в европейской интеграции. «Мы позволили свободное передвижение, но в то же время не подумали о защите внешних границ», сказала она. Единая валюта тоже не стала «независимой от погоды», добавила канцлер.

Незадолго до начала переговоров о Брексите 27 остальных стран ЕС торжественно объявили на саммите об общем будущем. На специальной встрече в верхах Меркель и ее коллеги подписали совместную декларацию, которая должна подтвердить обещание ЕС мира, свободы и процветания. Для этого Европейский Союз намеревается реформироваться, но пока не ясно, каким образом.

политика, Рим, саммит, юбилей