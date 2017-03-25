Здание бывшего банка в Берлине стало роскошным отелем

25.03.2017 08:58 · 0 комментариев

В самом сердце немецкой столицы в здании бывшего банка разместился роскошный отель, выполненный в современном, но умеренном стиле.

Hotel de Rome расположился в квартале Митте по соседству с самой древней католической церковью Берлина, собором Святой Ядвиги, вид на которую открывается из некоторых номеров гостиницы.

До 1945 года в здании располагался Dresdner Bank, о чем напоминают величественные колоны в холле отеля. Некоторые сьюты гостиницы имеют в высоту 5 метров и сохранили панельную обшивку бывших банковских офисов и даже следы картечи – эхо Второй мировой войны.

В гостинице есть спа с 20-метровым бассейном. Всего отель насчитывает 108 номеров и 37 сьютов, сообщает Challenges.

www.euromag.ru

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