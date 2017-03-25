В Мюнхене обнаружена 250-килограммовая бомба

25.03.2017 08:55   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Hessennews TV, YouTube

Видеокадр пользователя Hessennews TV, YouTube

В четверг, 23.03.2017, в Мюнхене во время строительных работ была обнаружена 250-килограммовая . Как сообщила полиция, обезвреживание этой находки времен Второй мировой войны ожидается в пятницу, 24.03.2017.

Пока неясно, будет ли эвакуирована территория вблизи Северного кладбища Мюнхена. Представитель полиции заявила, что дальнейшие действия выясняются. Площадь с находкой была оцеплена, нарушения движения не произошло.

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