В Мюнхене обнаружена 250-килограммовая бомба
25.03.2017 08:55 · 0 комментариев
В четверг, 23.03.2017, в Мюнхене во время строительных работ была обнаружена 250-килограммовая бомба. Как сообщила полиция, обезвреживание этой находки времен Второй мировой войны ожидается в пятницу, 24.03.2017.
Пока неясно, будет ли эвакуирована территория вблизи Северного кладбища Мюнхена. Представитель полиции заявила, что дальнейшие действия выясняются. Площадь с находкой была оцеплена, нарушения движения не произошло.
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