44 процента жителей Германии не хотят правительства Союза

25.03.2017 08:53 · 0 комментариев

В соответствии с результатами исследования, проведенного Infratest DIMAP, 44 процента граждан не хотят, чтобы следующее правительство возглавляла СДПГ. Только каждый третий по-прежнему хочет видеть Союз во главе кабинета министров. Это видно из тенденции в журнале «Morgenmagazin» канала ARD, который предусматривает также участие в дуэли за должность канцлера Мартина Шульца (Martin Schulz).

45 процентов указали, что в случае прямых выборов они выбрали бы нового председателя СДПГ. Таким образом, несмотря на потери, Шульц значительно опережает Ангелу Меркель (ХДС). Действующий канцлер набирает только 36 процентов. Однако еще в начале февраля Шульц набирал 50 процентов. Меркель, наоборот, удалось прибавить два процента.

В ходе опроса ХДС / ХСС и СДПГ оказались на одном уровне – 32 процента. AFD набирает в настоящее время одиннадцать процентов голосов, опережая при этом партию Зеленых (восемь процентов), Левую партию (семь) и СвДП (шесть), являясь третьей по величине партией в Бундестаге.

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