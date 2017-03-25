44 процента жителей Германии не хотят правительства Союза

25.03.2017 08:53   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.welt.de

Скриншот с сайта www.welt.de

В соответствии с результатами исследования, проведенного Infratest DIMAP, 44 процента граждан не хотят, чтобы следующее правительство возглавляла . Только каждый третий по-прежнему хочет видеть Союз во главе кабинета министров. Это видно из тенденции в журнале «Morgenmagazin» канала ARD, который предусматривает также участие в дуэли за должность канцлера Мартина Шульца (Martin Schulz).

45 процентов указали, что в случае прямых выборов они выбрали бы нового председателя СДПГ. Таким образом, несмотря на потери, значительно опережает Ангелу (ХДС). Действующий канцлер набирает только 36 процентов. Однако еще в начале февраля Шульц набирал 50 процентов. , наоборот, удалось прибавить два процента.

В ходе опроса ХДС / ХСС и СДПГ оказались на одном уровне – 32 процента. AFD набирает в настоящее время одиннадцать процентов голосов, опережая при этом партию Зеленых (восемь процентов), Левую партию (семь) и СвДП (шесть), являясь третьей по величине партией в Бундестаге.

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