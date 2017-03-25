В Германии растет заболеваемость туберкулезом

25.03.2017 08:50 · 0 комментариев

Число случаев туберкулеза в Германии продолжает расти. В 2016 году Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut (RKI)) зарегистрировал 5915 случаев этого заболевания. В 2015 году их было 5852. Таким образом, цифры значительно возросли после низкого уровня в 2012 году (4112 случаев). В 2015 году в стране после заражения туберкулезом умерли 105 человек, в том числе один маленький ребенок.

Однако туберкулез не настолько распространен, чтобы каждый врач регулярно сталкивался с ним. Поэтому даже при длительном кашле, истощении и потере килограммов, а также ночном потении врачи не думают сразу же о туберкулезе и проверке с помощью рентгена. Туберкулез может поражать и другие органы, в этом случае поставить диагноз сложнее. Туберкулез передается воздушно-капельным путем в воздухе, но он не является чрезвычайно заразным. У здоровых людей, которые вступают в контакт с патогеном, болезнь развивается лишь примерно в пяти или десяти процентах случаев, часто не сразу.

Возбудитель туберкулеза очень коварен. Для борьбы с ним необходим прием четырех антибиотиков одновременно. Стандартное амбулаторное лечение занимает шесть месяцев и стоит около 1200 евро. Растущей проблемой является устойчивость к лекарственным препаратам. Бактерии устойчивы к действию обычных препаратов, иногда сразу к нескольким. Затраты на лечение с госпитализацией может стоить более чем 50 000 евро.

здоровье, медицина, туберкулез