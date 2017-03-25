Бундестаг принял решение об изменении дорожного сбора для легковых автомобилей

25.03.2017 08:49 · 0 комментариев

Введение дорожного сбора для легковых автомобилей на немецких автомагистралях и федеральных дорогах приближается. После нескольких лет споров депутаты Бундестага проголосовали за изменения в существующем с 2015 года законе.

Поправки являются результатом компромисса между министром транспорта Александером Дорбриндтом (Alexander Dobrindt) и Комиссией ЕС. Собственно, Бундестаг принял решение о дорожном сборе два года назад. Комиссия ЕС, однако, начала процесс против Германии за нарушение закона ЕС.

Дорбриндт и представители в Брюсселе достигли договоренности об улучшении краткосрочных тарифов для водителей из-за рубежа и согласовали увеличение помощи для жителей Германии относительно транспортного налога для грузовых автомобилей. Таким образом, дорожный сбор будет взиматься с 2019 года.

автомобили, дорожный сбор, налог