Бундестаг принял решение об изменении дорожного сбора для легковых автомобилей

25.03.2017 08:49   ·   0 комментариев

© mark huls - Fotolia.com

© mark huls — Fotolia.com

Введение дорожного сбора для легковых автомобилей на немецких автомагистралях и федеральных дорогах приближается. После нескольких лет споров депутаты Бундестага проголосовали за изменения в существующем с 2015 года законе.

Поправки являются результатом компромисса между министром транспорта Александером Дорбриндтом (Alexander Dobrindt) и Комиссией ЕС. Собственно, Бундестаг принял решение о дорожном сборе два года назад. Комиссия ЕС, однако, начала процесс против Германии за нарушение закона ЕС.

Дорбриндт и представители в Брюсселе достигли договоренности об улучшении краткосрочных тарифов для водителей из-за рубежа и согласовали увеличение помощи для жителей Германии относительно транспортного налога для грузовых автомобилей. Таким образом, будет взиматься с 2019 года.

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