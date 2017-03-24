Ученые в Германии включили «самое большое в мире искусственное солнце»

24.03.2017 09:41 · 0 комментариев

Самое большое на планете «искусственное солнце» было создано немецкими учеными в Немецком центре авиации и космонавтики. Центр находится в городе Юлих, что в 30 километрах от Кельна, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как пишет издание, благодаря устройству под названием «Synlight», состоящему из 149 гигантских ксеноновых дуговых ламп, которые, направленные в одну точку, генерируют сфокусированный пучок света, ученые надеются исследовать новые способы производства безвредного для окружающей среды топлива.

kievsmi.net

искусственное солнце, свет, энергия