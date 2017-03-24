Новый кроссовер Kia Stonic дебютирует на мотор-шоу во Франкфурте

24.03.2017 09:39   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя auto imagen, YouTube

Видеокадр пользователя auto imagen, YouTube

Новинка от компании Kia на текущий момент проходит тестирование по дорогам общего пользования в Германии.  Уже известно, что новый кроссовер дебютирует на осеннем во Франкфурте, который состоится в сентябре 2017 года. Серийная сборка модели будет осуществляться на предприятии в Южной Корее.

В компании кроссовер Kia Stonic позиционируют как конкурента автомобилям Honda HR-V и Mazda CX-3. Дизайн автомобиля будет выполнен по мотивам концепта Provo, представленного почти четыре года назад. В экстерьере будет увеличенный клиренс, дополнительная защита кузова, а также рейлинги.

По предварительным данным, под капотом кроссовера расположится литровый турбированный двигатель с тремя цилиндрами  мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена 1,4-литровым мотором T-GDI и турбированным 1,6 1,6L T-GDI.

tvoe-avto.com

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