Новый кроссовер Kia Stonic дебютирует на мотор-шоу во Франкфурте

24.03.2017 09:39 · 0 комментариев

Новинка от компании Kia на текущий момент проходит тестирование по дорогам общего пользования в Германии. Уже известно, что новый кроссовер Kia Stonic дебютирует на осеннем мотор-шоу во Франкфурте, который состоится в сентябре 2017 года. Серийная сборка модели будет осуществляться на предприятии в Южной Корее.

В компании кроссовер Kia Stonic позиционируют как конкурента автомобилям Honda HR-V и Mazda CX-3. Дизайн автомобиля будет выполнен по мотивам концепта Provo, представленного почти четыре года назад. В экстерьере будет увеличенный клиренс, дополнительная защита кузова, а также рейлинги.

По предварительным данным, под капотом кроссовера расположится литровый турбированный двигатель с тремя цилиндрами мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена 1,4-литровым мотором T-GDI и турбированным 1,6 1,6L T-GDI.

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Kia Stonic, мотор-шоу