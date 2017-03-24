Почтальоны «несли» письмо из Швейцарии в Германию 40 лет

24.03.2017 09:38 · 0 комментариев

Необычный случай произошел произошёл в городе Мангейм, жительница которого получила письмо из Швейцарии, отправленное ей сорок лет назад, в 1977 году. Как выяснилось, мать получателя письма сорок лет назад путешествовала по Швейцарии и из кантона Вале отправила в Мангейм письмо своей дочери, описав проходящее турне по территории Швейцарии.

Представители немецкой почты назвали произошедшее большой редкостью, объясняя это совокупностью случайностей, при которых письмо затерялась на долгие десятилетия в недрах почтовой службы. К швейцарцам, отмечается, претензий нет — письмо покинуло территорию Конфедерации без задержек.

Екатерина Скулкина

swiss-days.ru

письмо, почта, Швейцария