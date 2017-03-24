В гавани обнаружен труп пропавшего менеджера HSV Тимо Крауса

24.03.2017 09:35 · 0 комментариев

Пропавший в течение нескольких недель менеджер HSV Тимо Краус (Timo Kraus) найден мертвым. Рано утром, 23.03.2017, труп был поднят из Эльбы в Гамбурге пожарной службой. Полиция подтвердила, что было найдено также удостоверение личности на имя Краус. Тем не менее, со стороны полиции пока не поступило официального подтверждения смерти Крауса, так как исследование трупа гамбургскими судовыми медиками еще продолжается.

Руководитель отдела мерчендайзинга футбольной команды Бундеслиги пропал без вести 7 января. Он праздновал с коллегами в пивоварне на причале, после чего сотрудники посадили его в такси. Однако к себе домой 44-летний Краус не приехал. При исследовании расположения телефона Крауса в день его исчезновения выяснилось, что он, вероятно, вернулся на причал.

Через три дня на пристани собака-ищейка взяла след сотрудника HSV. Поэтому полиция подозревает, что Краус мог из-за тумана и льда упасть с понтона в Эльбу. Поиски водолазов оказались тогда безрезультатными.

Timo Kraus, водолазы, Гамбург