Haribo планирует производство в США

24.03.2017 09:33 · 0 комментариев

Производитель кондитерских изделий Haribo планирует в будущем выпускать «золотых мишек» и в Соединенных Штатах. Как было объявлено в Бонне, немецкая компания хочет приобрести в штате Висконсин (Wisconsin) участок размером примерно 40 гектаров, чтобы построить там своё первое производственное предприятие в Соединенных Штатах.

Haribo является «наиболее быстро растущей кондитерской компанией в США», сказал руководитель Haribo Ханс Гвидо Ригель (Hans Guido Riegel). С вводом нового завода, который должен быть запущен в 2020 году, Haribo будет продолжать расширяться. Уже работают заводы во Франции, Испании, Великобритании, Италии и Турции. Однако за пределами Европы традиционное боннское предприятие, на котором в настоящее время работает около 7000 сотрудников, не представлено.

Haribo считается успешным примером немецкой компании среднего размера. В 1920 году её основал Иоганн «Ганс» Ригель (Johann «Hans» Riegel). Компания известна своим рекламным слоганом «Haribo делает детей счастливыми» («Haribo macht Kinder froh»).

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