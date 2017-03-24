Какие продукты Германии лидируют на мировом рынке

24.03.2017 09:31 · 0 комментариев

Весь мир завидует Германии из-за её топ-автопроизводителей, все покупают Audi, BMW и Daimler. Но Германия стала чемпионом не только в экспорте автомобилей. Сигареты являются только третьим наиболее важным экспортным продуктом для Германии. Тем не менее, Германия является крупнейшим экспортером сигарет в мире. В 2016 году её экспорт в стоимостном выражении достиг почти 3,4 млрд. евро.

Также в экспорте шоколада Германия является номером 1 в мире. При этом шоколад является только четвертым наиболее важным экспортным продуктом для Германии. Стоимость экспорта шоколада составляет 1,9 млрд. евро. Экспортируются как классические 100-граммовые шоколадки, так и шоколадные батончики.

Ни одна другая страна не экспортирует столько кофе, как Германия. Причина проста: Германия является самым важным торговым центром для этих бобов во всем мире. Стоимость экспорта кофе составляет около 480 миллионов евро. Кофе является пятым самым важным экспортным товаром для немцев.

Электрическая энергия является вторым наиболее важным экспортным продуктом Германии. Стоимость её экспорта в 2016 году достигла почти четыре миллиарда евро. Таким образом, Германия и здесь является основным экспортером. Однако наиболее важной статьей экспорта для Германии являются транспортные средства. Немецкие компании экспортировали в 2016 году автомобилей на сумму 277 миллиардов евро.

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