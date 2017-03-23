Выставка CeBIT-2017 проходит в Ганновере

23.03.2017 09:14 · 0 комментариев

Фокусом крупнейшей международной выставки информационных технологий этого года является всеобъемлющий перевод данных в цифровую форму.

Крупнейшая международная выставка информационных технологий CeBIT официально открылась в воскресенье, 19 марта, в Ганновере. Форум нацелен, прежде всего, на специалистов IT-отрасли и является платформой по обмену опытом для компаний, работающих в сфере компьютерных технологий. Фокусом выставки 2017 года является всеобъемлющий перевод данных в цифровую форму.

Среди других важных тем CeBIT — роботизация, искусственный интеллект, развитие беспилотных аппаратов, автономные системы вождения, пишет DW.

www.euromag.ru

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