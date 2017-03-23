Жители Эрфурта выступили против строительства мечети

23.03.2017 09:12   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя DEUTSCHLAND.de, YouTube

Видеокадр пользователя DEUTSCHLAND.de, YouTube

В Эрфурте разгорелся скандал вокруг строительства мечети. Противники инициативы установили деревянные кресты на месте застройки. Район, в котором городские власти выделили место мусульманской общине, является спальным, а неподалёку живёт большая часть русской общины.

Активисты, выступающие против строительства мечети в Эрфурте, установили пять больших деревянных крестов недалеко от места, которое было выделено под застройку. Протест проходит в мирной форме и полиция не вмешивается. Сами же несогласные не дают официальных комментариев прессе, так как выражают немой протест.  В районе Эрфурта под названием Марбах многие недовольны предстоящим строительством: жители опасаются появления религиозных фанатиков. В регионе Тюрингия, где расположен город, до сих пор не было ни одной мечети, в отличие от других немецких земель, сообщает RT.

www.euromag.ru

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