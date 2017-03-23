Гол Подольски позволил сборной Германии обыграть команду Англии

23.03.2017 09:10 · 0 комментариев

Футболисты сборной Германии порадовали своих преданных поклонников домашней победой. В рамках товарищеского матча подопечные Йоахима Лёва обыграли в родных стенах национальную команду Англии. Встреча европейских сборных, состоявшаяся в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Германия – Англия – 1:0

Гол: Подольски (69’).

Исход противостояния решил единственный мяч, забитый «Бундестим» в середине второго тайма. На 69 минуте великолепный гол в ворота «трёх львов» забил нападающий Лукас Подольски, который проводил свой прощальный поединок в футболке немецкой сборной. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу «орлов».

Следует отметить, что немецкие футболисты взяли реванш у англичан за прошлое поражение. Напомним, что в марте 2016 года сборная Англии обыграла команду Германии в Берлине со счётом 3:2.

prognozist.ru

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