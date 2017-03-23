Штайнмайер официально вступил в должность президента Германии

23.03.2017 09:08 · 0 комментариев

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально вступил на пост президента Германии и принял присягу. Новый президент был избран 12 февраля.

Торжественная церемония в пленарном зале прошла 21 марта в Берлине на совместном заседании Бундестага и Бундесрата. Отмечается, что кандидатуру Штайнмайера поддержало большинство делегатов Федерального собрания ФРГ. С самого начала предвыборных гонок экс-министр МИД был одним из главных претендентов на должность лидера страны и за него отдали свои голоса 931 депутат. Избранный президент ФРГ родился 5 января 1956 года в Детмольде. Он окончил Университет имени Юстуса Либиша в Гессене, изучал юридические и политические науки.

Он был министром иностранных дел Германии с ноября 2005 года по сентябрь 2009, затем стал руководителем фракции СДПГ, с 2013 по 2017 год вновь был министром иностранных дел.

www.vladtime.ru

президент ФРГ, Штайнмайер