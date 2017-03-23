Меркель призвала к терпению в вопросе беженцев

23.03.2017 09:06   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.welt.de

Скриншот с сайта www.welt.de

Канцлер Ангела (ХДС) призвала к терпению в связи с концепциями беженцев ЕС, даже если всё больше и больше мигрантов стремятся через Средиземное море в Европу. Речь идет о долгосрочном развитии, «и для этого будет необходимо длинное дыхание», сказала Меркель во вторник, 21.03.2017, после встречи с президентом Буркина-Фасо (Burkina Faso) Рочем Марком Каборе (Roch Marc Kaboré) в Берлине.

Необходимы очень решительные усилия в Ливии, прежде всего, для того чтобы восстановить политический порядок. Несмотря на несколько политических саммитов по вопросам миграции, до сих пор тысячи людей из Ливии отправляются в рискованный путь в Европу. В минувшие выходные за 24 часа в ходе более 20 операций было спасено около 3 000 человек.

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