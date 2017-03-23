Третий год подряд покупательная способность в Германии значительно возрастает

23.03.2017 09:04 · 0 комментариев

Покупательная способность в Германии выросла в 2016 году третий год подряд. Это связано с низкой инфляцией. Как подтвердило свою предыдущую оценку Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), реальная заработная плата выросла на 1,8 процентов. В 2015 году рост составил 2,4 процента, а в 2014 году около 1,9 процентов.

Заработки выросли в прошлом году на 2,3 процента, а потребительские цены только на 0,5 процента – за счет более дешевой энергии. Из этой разницы рассчитывается реальная заработная плата. В 2016 году существенное увеличение заработной платы получили, в основном, работники с заработками ниже среднего, что некоторые эксперты связывают с минимальной заработной платой.

Существуют также различия между Западной и Восточной Германией. В то время как заработная плата на Востоке выросла на 2,9 процентов, на Западе она увеличилась на 2,2 процента. При сравнении различных секторов наибольший рост – 3,5 процентов – отмечается в туристической отрасли.

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