С 1 июля повысятся пенсии

23.03.2017 09:02 · 0 комментариев

Пенсионеры в Германии могут и в этом году ожидать заметного увеличения пенсии. Пенсии повысятся в среднем на 1,9 процентов на Западе и 3,6 процентов на Востоке. Об этом было объявлено Федеральным министерством по социальным вопросам (Bundessozialministerium). Таким образом, в настоящее время пенсии в восточных федеральных землях составляют 95,7 процентов от уровня пенсий в западных федеральных землях. Ранее они составляли 94,1 процента.

В конце прошлого года Немецкая федеральная ассоциация пенсионного страхования (Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV)) прогнозировала повышение пенсий примерно на 2,0 процента. По ее данным, примерно на такую величину пенсии должны возрасти и в последующие годы. Их повышение ориентировано на развитие заработной платы.

В 2016 году пенсии повысились на Западе на 4,25 процентов и на Востоке на 5,95 процентов, что стало самым большим повышением за последние 23 года. Тем не менее, тогдашнее повышение было связано с разовым эффектом при переходе на национальную систему бухгалтерского учета. В настоящее время в западной части Германии, согласно данным пенсионного страхования, около 16,9 млн., а в восточной части около 4,1 млн. пенсионеров.

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