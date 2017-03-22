Пьяные и обкуренные рабочие парализовали работу завода BMW

22.03.2017 10:02 · 0 комментариев

Из-за двоих рабочих, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на заводе BMW в Мюнхене был вынужденно остановлен сборочный конвейер – ущерб составил около 1 млн. евро.

Как сообщает издание «Вести. Ru» со ссылкой на таблоид Bild, такой инцидент на заводе в Мюнхене происходит впервые: двое работников потеряли сознание прямо на рабочем месте. Медики установили, что они были пьяны, а до этого употребляли амфетамин и курили синтетическую марихуану. Также издание уточняет, что оба сотрудника являются выходцами из Польши. Один уволен, второго перевели на другое место работы.

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