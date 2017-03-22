Намибия готовит иск против Берлина

22.03.2017 10:00 · 0 комментариев

Спустя более ста лет после геноцида в бывшей Германской Юго-Западной Африке (Deutsch-Südwestafrika) Намибия решила подать в суд на компенсацию Германией 30 млрд. долларов (28 млрд. евро). Это следует из официальных документов, которые были просмотрены в газете «The Namibian» и информационном агентстве AFP. Намибийский министр юстиции Саки Шангала (Sacky Shangala) подтвердил, что команда юристов в настоящее время готовит иск о нарушении прав человека.

В настоящее время федеральное правительство называет резню геноцидом, хотя от выплаты компенсации отказывается. С 2014 года Берлин консультируется с правительством в Виндхуке (Windhuk) относительно последствий геноцида и ссылается на немецкую поддержку Намибии посредством сотрудничества в области развития.

Между 1904 и 1908 годами десятки тысяч гереро и нама были убиты на территории нынешней Намибии под германским колониальным правлением. Резня стала первым геноцидом ХХ века. В суде Нью-Йорка в четверг, 16.03.2017, начался первый процесс о выплате компенсаций. В коллективном иске намибийских заявителей указано, что в период между1885 и 1903 гг. четверть территории гереро и нама с согласия колониальных властей была отчуждена в пользу немецких поселенцев.

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