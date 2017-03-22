Взорвавший билетный автомат преступник погиб на месте

22.03.2017 09:59 · 0 комментариев

Во время взрыва автомата по продаже билетов на вокзале в Дортмунде-Шарнхорсте (Dortmund-Scharnhorst) предполагаемый преступник погиб на месте. Как заявили в прокуратуре, следователи считают, что это преступление совершил 31-летний мужчина, который получил серьезные травмы лица ранним утром. Мужчина умер еще на платформе. Железнодорожное движение между Дортмундом и Хаммом было нарушено в течение нескольких часов.

Возможный пособник был арестован, но позже освобожден. 26-летний задержанный, по данным следствия, отрицал свое соучастие. Ранее он вместе с 31-летним погибшим употреблял алкогольные напитки, а позже снова увидел того случайно на вокзале. Когда он услышал взрыв, то позвал на помощь. Двое мужчин из Дортмунда являются известными полиции, в основном, в связи с кражами.

Взрыв разбудил жителей домов возле вокзала рано утром, вскоре после двух часов. Более точное время взрыва криминалисты не смогли определить. Прохожие также подвергались опасности.

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