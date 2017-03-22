Цифровая политика Министерства экономики: объявлена война Силиконовой долине

22.03.2017 09:57 · 0 комментариев

Федеральное министерство экономики (Bundeswirtschaftsministerium) требует: Интернет-услуги должны соответствовать немецкому законодательству. Как раз перед открытием компьютерной выставки Cebit в Ганновере министр экономики Бригитте Циприс (Brigitte Zypries) представила стостраничную «Белую книгу» (Weißbuch), которая является первой всеобъемлющей попыткой правительства разработать возможную систему регулирования для Интернет-века.

Разработка, которой располагает SPIEGEL, призывает к разрыву с принципом невмешательства, согласно которому в США могут возникнуть доминирующие на рынке порталы. Предлагается «третий путь», который выделяется из строгого регулирования цифровой индустрии в Азии. Министерство экономики планирует централизованную, новую, более гибкую политику в области конкуренции.

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