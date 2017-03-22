ЦРУ разоблачило в Интернете 18 российских шпионов в Берлине и Вене

22.03.2017 09:56 · 0 комментариев

Американская секретная служба ЦРУ разоблачила, согласно сообщению новостного журнала FOCUS, не менее 18 высокопоставленных российских шпионов в Германии и Австрии конкретной публикацией в Интернете. Названные поименно шпионы аккредитованы в качестве дипломатов и занимались в московских посольствах в Берлине и Вене налаживанием конспиративных контактов в политике, экономике, военной сфере и средствах массовой информации.

Основанием для необычной атаки ЦРУ в мировой сети стали персональные досье, которые передал завербованный американцами в Федеральной разведывательной службе (БНД) (Bundesnachrichtendienst (BND)) 34-летний регистратор Маркус Р. Он был приговорен в 2016 году за измену к восьми годам лишения свободы. В этих собранных шпионом Маркусом Р. и проданных ЦРУ за 90 000 евро документах о российских разведывательных резидентурах в Берлине зарегистрировано 11 руководителей шпионской агентурной сети, которые официально выступают в качестве дипломатов. В Вене были разоблачены семь руководителей шпионской сети.

18 профилей шпионов, которые считаются в профессиональных кругах «спалившимися» из-за интернет-публикации, принадлежат преемнику российского КГБ – службе внешней разведки СВР. По данным государственной защиты, до сих пор замаскированные агенты российской военной разведки ГРУ и Федеральной службы обороны ФСБ действуют в обоих посольствах в Берлине и Вене. Федеральное ведомство по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) оценивает долю разведчиков в составе персонала российских дипломатических учреждений до 30 процентов. Посольство России в Берлине отказалось комментировать атаки ЦРУ в Интернете в ответ на запрос издания FOCUS. Некоторые разоблаченные руководители шпионской сети в настоящее время уже вернулись в Москву.

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